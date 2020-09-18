Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих. Перечень возглавила супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Доход женщины составил 3,12 миллиарда рублей, при этом ее имя остается неизвестным.
На второй строчке рейтинга оказалась Екатерина Игнатова, жена гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (1,49 миллиарда рублей). Третье место заняла жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга Богомаз (1,38 миллиарда), которая была названа лидером прошлогоднего рейтинга богатейших супругов госслужащих.
В первую десятку также вошли Лариса Назарова, жена первого заместителя председателя правительства Башкирии Андрея Назарова (864 миллионов рублей), жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова (676,9 миллиона), Алла Саблина (Налча), супруга депутата Госдумы Дмитрия Саблина (629 миллионов), жена вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева Людмила Воробьева (535,8 миллиона), супруга депутата заксобрания Иркутской области Александра Битарова (493,8 миллиона), жена главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова (480,8 миллиона), а также Елена Редькина, жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина (367,76 миллиона).
Среди мужей российских госслужащих, попавших в рейтинг, оказался Кирилл Комаров, супруг сенатора Любови Глебовой (160,8 миллиона рублей), занявший 17-е место. На 19-м месте — Алексей Золотарев, муж сотрудницы Минпромторга Ольги Гребневой (157,4 миллиона).