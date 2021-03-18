Российский чиновник объяснил слова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пояснил, что не удивлялся отказу людей работать за 15 тысяч рублей. Он добавил, что множество вакансий в регионе действительно низкооплачиваемые. Слова чиновника передает РИА Новости .

«Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — сказал он. Сотников отметил, что личных суждений не высказывал, а только озвучил статистические данные.

По его словам, в регионе есть и высокооплачиваемые рабочие места, но их единицы. При наличии 4 тысяч официально зарегистрированных безработных число вакансий превышает 6 тысяч, заметил чиновник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одном из совещаний Сотников пожаловался на нежелание жителей работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехать на заработки в Москву. Власти региона назвали эту фразу вырванной из контекста.