Депутат Госдумы призвал повысить прожиточный минимум почти втрое

Прожиточный минимум в России нужно повысить почти втрое, до 32 тысяч рублей. К этому призвал первый заместитель председателя комитета по социальной политике Госдумы Николай Коломейцев в беседе с Ura.ru.

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«У нас много нищего населения. Если не двигаться в эту сторону, если не будет отложенного спроса, то ничего не изменится», — считает депутат. В настоящее время прожиточный минимум равен 12 тысяч рублей. Выплаты пособий не помогут решить проблему бедности, уверен Коломейцев.

«Подачками богаче людей не сделаешь. Нужно чтобы отцы и матери в семьях имели нормальный доход. Для этого нужно восстанавливать производство, заводы, фабрики. А не лес в Китай вывозить. Для этого власть должна работать на полную силу, а не на один процент», — добавил он.

Повышение прожиточного минимума потребует больших расходов, а госбюджет и малый бизнес в нынешних условиях не выдержат такой цифры, уверен бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Государственная поддержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны, заявили ранее в Счетной палате. Более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума.