В России выплачивать пособия предложили всем

Правительству России следует рассчитывать социальные пособия исходя из общего дохода семьи, причем выплачивать их всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети. О таком предложении Счетной палаты рассказал глава ведомства Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

На заседании комитета Совета Федерации он объяснил, что только так можно достигнуть целей по снижению бедности, которые поставил президент страны Владимир Путин. По словам Кудрина, предложения направлены в правительство.

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Чиновник рассказал, что Счетная палата проанализировала действующие меры поддержки и изучила, каким образом их можно было бы увеличить. Оказалось, что даже если распространить детское пособие на несовершеннолетних до 17 лет, семья может не покинуть зону бедности. Дело в том, пояснил Кудрин, что пособия зачастую не хватает, чтобы закрыть дефицит семейного бюджета, поскольку средства в семье в любом случае распределяется на всех ее членов.

На прошлой неделе на встрече с Путиным Кудрин рассказал, что его ведомство подготовило собственные предложения по борьбе с бедностью и низкими доходами граждан, но не уточнил, какие именно. По всей видимости, такие выплаты были одной из идей.

Кудрин подчеркивал только, что модель Счетной палаты позволяет найти наилучший способ достичь целей по сокращению бедности с 13,5 процента в настоящее время до 6,5 процента к 2030 году.