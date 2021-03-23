Кудрин призвал пересмотреть борьбу с бедностью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что его ведомство подготовило собственные предложения по борьбе с бедностью. По его словам, работа над этим вопросом шла целый год. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Кудрин призвал пересмотреть борьбу с низкими доходами граждан после анализа, проведенного Счетной палатой. Аудиторы разработали подходы с помощью математического моделирования, с учетом всех социальных групп, чтобы понять необходимый уровень выплат, существующий дефицит доходов в разных семьях и социальных группах.

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Ведомство представило модель, которая позволит найти наилучший способ достичь целей по сокращению бедности с 13,5 процента сейчас до 6,5 процента к 2030 году, указал он. В настоящее время правительство анализирует идеи, в том числе этим занимаются вице-премьер Татьяна Голикова и Минтруда.

Также Кудрин отметил, что в ходе многочисленных проверок удалось найти такие меры по борьбе с бедностью, которые при всех тратах не влияют ни на что. Глава Счетной палаты не стал уточнять, какие именно меры он имеет в виду.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что если оценивать бедность по так называемой методике лишений, то официальные цифры следует увеличить в разы. По его мнению, бедными могут считаться 40 процентов россиян.

В октябре прошлого года Кудрин подчеркивал, что серьезную нищету в России победили уже давно. По его словам, нищим можно считать человека, который живет менее чем на доллар в день.