Каждый пятый бедный россиянин остался без помощи государства

Государственная поддержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны. Такие результаты исследования Счетной палаты в Совете Федерации представил глава ведомства Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».

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Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью. Если бы их не было, заметил глава СП, бедность была бы больше нынешней на два процентных пункта.

В то же время чиновник подчеркнул, что действующими способами достигнуть целевых показателей по борьбе с бедностью невозможно. Кудрин напомнил, что Счетная палата передала в правительство собственные предложения для оценки.

Ранее глава ведомства в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам указал, что пособия следует выплачивать исходя из общего дохода семьи, причем всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети.

А на прошлой неделе Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По всей видимости, такие выплаты были одним из них.