Правительство утвердило новые правила назначения пособий на детей

Правительство России утвердило новые правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. Согласно им, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на одного ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было ранее. Согласно новым правилам, для определения размера пособия будут учитываться доходы семьи. Если при начислении 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 75 или 100 процентов.

Ранее Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, претендующим на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).

Подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря, сообщили в пресс-службе Минтруда ранее. Размер выплаты будет пересчитан уже с 1 января 2021 года. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.