Кроме бюджетных средств, нужен дополнительный источник финансирования для закупки дорогих лекарств для больных детей. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

Депутат предложил лечить детей за счет богатых и сверхбогатых. Он считает, что должна быть нормальная прогрессивная шкала налогообложения, которая «будет собирать не 60 миллиардов на больных детишек, а в районе двух триллионов рублей». Средства можно будет направить в те отрасли, где денег катастрофически не хватает, отметил Куринный.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Такую инициативу он выдвинул, комментируя предложение Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ответил на предложение Зюганова, заявив, что такой налог уже есть. Он подчеркнул, что повышенным налогом облагаются доходы россиян, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год.

В конце января стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) создаст специальную инспекцию для VIP-клиентов и будет считать налоги богатых россиян отдельно. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 миллионов рублей в год.