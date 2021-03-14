В Госдуме ответили на предложение Зюганова ввести новый налог

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ответил на предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова ввести новый налог на «подозрительно богатых». Он напомнил, что такой налог в России уже есть, его слова передает РИА Новости.

Неверов подчеркнул, что повышенным налогом облагаются доходы россиян, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год. «Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены», — подчеркнул глава фракции.

Ранее Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Таким образом он прокомментировал инициативу Минтруда перестать выплачивать «детские» пособия «подозрительно бедным» семьям. Речь идет о тех россиянах, не имеющих официальных доходов или имеющих очень низкий доход, при этом владеющих квартирами, дорогими машинами и крупными сбережениями.