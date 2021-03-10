Россиянам разъяснили размеры выплат на детей

Россиянам разъяснили, какими будут размеры выплат на детей. В указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, прописано, что они не будут зависеть от доходов семьи. Размер может составлять 50,70 или 100 процентов прожиточного минимума, говорится в документе.

Ежемесячные денежные выплаты, о которых идет речь, касаются детей от трех до семи лет включительно. «Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначение такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей», — уточняется в документе.

Ранее в марте первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил ввести новые выплаты для россиян, которые приняли решение оставить детей на домашнем обучении. По его словам, когда родители переводят ребенка на подобный формат образования, они отчасти берут на себя функцию государства и позволяют экономить немалые деньги федерального бюджета.

Также в марте в России поменялись правила начисления пособий на детей. Теперь семьям, в которых родился первый ребенок, необходимо обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения. Раньше выплаты продлевались автоматически на фоне пандемии коронавируса.