Госдума поддержала новый порядок оплаты больничных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплатах больничных и начисления детских пособий напрямую из Фонда социального страхования. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента во вторник, 26 января.

Как поясняли в Минтруде, реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.

Согласно инициативе, с 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется, оплата будет производиться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. В настоящий момент выплаты идут через работодателя.

Проектом закона предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности без заявления застрахованного лица.