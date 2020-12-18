Россия
 
Последние новости
Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира
Путин появился в переводе популярной фразы Google Translate
Подсчитаны траты россиян на создание новогоднего настроения
«Бабушка Агафья» переехала в Эстонию
В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом
Стало известно о почти сотне погибших из-за поддельного алкоголя в Турции
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса
В Москве оценили вероятность локдауна до новогодних праздников
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Новости партнеров
Прослушать новость

Минтруд разработал новые правила оформления больничных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / РИА Новости

Министерство труда разработало новые правила оформления больничных листов в 2021 году. Сейчас инициатива обсуждается в Российской трехсторонней комиссии, пишет «Российская газета».

Сейчас в 77 регионах страховое возмещение выплачивается напрямую из Фонда социального страхования. Для оформления выплаты вместе с листком нетрудоспособности работник каждый раз заново должен сообщить работодателю паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты. Согласно предложению ведомства, эти сведения можно будет предоставить только один раз — при трудоустройстве либо во время работы. Лишь в исключительных случаях могут потребоваться дополнительные справки.

«При наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у него документы», — говорится в проекте постановления.

14 декабря в России вступили в силу новые нормы оформления больничных, которые должны облегчить работу медиков и упростить процесс выдачи документов в период пандемии коронавируса. Листок нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде, в том числе при дистанционном приеме у врача. Кроме того, появятся новые больничные по уходу за ребенком: они будут не ограничены по срокам, но выплату можно получить только за 15 дней.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
В Госдуме оценили новые правила оформления больничного
В России изменились правила оформления больничных