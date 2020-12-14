Россияне будут оформлять больничный по новым правилам

Россияне будут оформлять больничные листы по новым правилам. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу в понедельник, 14 декабря, он размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вводятся для облегчения работы медицинских учреждений и упрощения процесса выдачи больничных в период пандемии коронавируса. Теперь жители страны смогут оформлять электронный листок нетрудоспособности наряду с бумажным. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного также потребуется СНИЛС. Также у россиян появилась возможность оформить электронный больничный лист при дистанционной консультации врача с помощью телемедицины.

Кроме того, выдавать листки нетрудоспособности смогут все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры с функциями лечащего врача и зубные врачи. Врачи скорой помощи сделать этого не могут.

Изменения затронули и правила оформления больничных листов по уходу за больным ребенком. Теперь они не ограничены по срокам, однако оплачиваться будут только 15 дней. Если один родитель находится в декретном отпуске, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что через два года в России поменяется порядок выплат больничных и пособий матерям. Деньги начнут поступать не от работодателя, а из Фонда социального страхования. Также он указал, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам начнут оформлять автоматически, только на основании электронного листка нетрудоспособности, заявлений больше не потребуется.