ЕР предложила сделать постоянными выплаты по больничным не ниже МРОТ

В пакете социальных поправок, внесенных в Госдуму 8 декабря, «Единая Россия» предлагает сделать бессрочной норму, согласно которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ. Сейчас это временная мера, которая по инициативе президента Владимира Путина действует до 31 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Механизмом уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем, особенно для семей с детьми. Это важная и нужная поддержка. Поэтому ее однозначно нужно продлевать», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», соавтор законопроекта Андрей Турчак.

Эта мера нацелена на поддержание уровня дохода работников в случае их болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации, считают парламентарии.

«На сегодняшний день это, в первую очередь, важная норма для молодых специалистов, молодых работников, потому что у них небольшой стаж. Им оплачивается 60 процентов от заработной платы по больничному листу. Если заработная плата невысокая, то выплата может оказаться ниже минимального размера оплаты труда. По инициативе президента временно была введена норма, по которой больничный должен оплачиваться не ниже МРОТ. Она себя хорошо зарекомендовала, существенно улучшила материальное положение людей - они не боятся брать больничный», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, соавтор законопроекта Андрей Исаев.

Кроме того, поправки предполагают, что выплачивать пособия работникам будет напрямую Фонд социального страхования (ФСС). В режиме эксперимента этот механизм действует с 2011 года.

«Единая Россия» предлагает закрепить на постоянной основе экспериментальную практику прямых выплат пособий гражданам из Фонда социального страхования. Раньше соцпособия в счет уплаты страховых взносов платил из своих средств работодатель. Это ставило выплаты в зависимость от финансового положения компании. Теперь же работники гарантированно получат причитающиеся им выплаты, даже если компания или учреждение, где они трудятся, не сможет выплачивать их сама», — говорит Андрей Турчак.

Такой механизм будет удобен и работодателям, считают авторы документа, так как позволяет не отвлекать собственные средства на осуществление страховых выплат.

«Раньше действовала зачетная схема, когда больничный сначала оплачивал работодатель из собственных средств, а потом эти деньги ему восстанавливали из Фонда социального страхования. В данном случае если выплаты будут осуществляться непосредственно из ФСС, то не будет возникать ситуаций, когда работодатель, что называется, косо смотрит на работника и требует, чтобы он не брал больничный. Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда женщина получает выплату по беременности и родам, а организация закрылась. Возникает проблема, кто ей будет оплачивать этот больничный. Прямые выплаты в данном случае — в интересах работников», — пояснил Андрей Исаев.

Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете фонда социального страхования на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой России» касается запрета на снижение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Согласно законопроекту, устанавливаемый на очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в текущем году. Андрей Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.

«Это наши постоянные партнеры. Они поддержали законопроекты в целом, но у них есть ряд предложений, которые мы и отразили в своих поправках. Неснижение МРОТ предполагалось Правительством, которое внесло законопроекты, но записано это напрямую не было. Мы предложили эту запись сделать. И второе — мы также предлагаем, чтобы размер прожиточного минимума и МРОТ ежегодно перед внесение бюджета обсуждался с Российской трехсторонней комиссией, с профсоюзом и работодателями. Мы считаем, что это очень важно и необходимо», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме приняты ряд социально значимых законопроектов «Единой России». В частности, теперь инвалиды смогут получать технические средства реабилитации по месту жительства, а не только — прописки. Расширены возможности допобразования для женщин в декрете - они смогут получать дополнительное образование, обратившись в центр занятости по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, с 1 января вступят в силу поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые защищают права дистанционных сотрудников. Их зарплата не должна будет снижаться при переводе на удаленку, они получат право на свободное время при дистанционном режиме занятости — то есть, выполнение любых задач после окончания трудового дня должно будет оплачиваться как сверхурочная работа.