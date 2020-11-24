Госдума приняла большой блок соцпоправок «Единой России»

Во вторник, 24 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. Депутаты поддержали большинство поправок, внесенных правительством и предложенных «Единой Россией». Об этом говорится в сообщении партии.

«Никогда так плотно Госдума не работала вместе с правительством. Внесенные поправки — результат этой работы», — отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 24 ноября.

Большой вес имеют социальные инициативы. «В первую очередь это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», — заявил до начала пленарного заседания руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки сел, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

Совместно с правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8 процентов. Она рассчитана на долгосрочный период — и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с кабмином проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии — это 421 миллиард рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию», — подчеркнул Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важная для партии, — поддержка регионов. Ко второму чтению бюджета Госдума и правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами. Первый замглавы фракции Андрей Исаев уточнил, что в общей сложности это 35 субвенций и субсидий. «Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», — подчеркнул Исаев.

Значительные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило правительство. То же касается и нацпроектов — на их реализацию предусмотрено почти 650 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м — 777 миллиардов, а в 2023-м — более 900 миллиардов.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 миллиарда рублей программы по устранению так называемого цифрового неравенства. Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения.

Как ранее заявлял председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, за каждой поправкой стоит серьезный расчет и работа с регионами.

В этом году «Единая Россия» принимала участие в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет на две трети является социальным и обеспечивает гарантии государства перед людьми.

В окончательном, третьем чтении проект бюджета планируют принять 26 ноября.