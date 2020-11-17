«Единая Россия» предложила ужесточить штрафы для загрязнителей Байкала

В преддверии года Байкала «Единая Россия» подготовила комплекс мер по сохранению озера. В частности, партия предложила ужесточить штрафы для загрязнителей байкальской территории и ограничить использования бытового пластика и фосфатов. Речь идет об одноразовой посуде, пакетах и фосфатосодержащих моющих средствах — например, стиральных порошках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Единой России».

К защите Байкала нужно подходить комплексно — для этого необходимо менять действующее законодательство и вводить новые ограничения, заявил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский в ходе видеоконференции, на которой обсуждались предложения «Единой России» по проведению года Байкала.

Кроме того, партия настаивает на «тотальном запрете» полимерных сетей для рыбалки на озере, которые браконьеры оставляют в воде и на берегах после использования. «Со временем брошенные сети обрастают плотными биопленками колоний цианобактерий. В результате так называемое «цветение» озера, которое раньше было в июле и августе, сейчас не прекращается круглый год. Мы можем уверенно говорить о необходимости тотального запрета полимерных сетей, введении жестких ГОСТов и ощутимом увеличении санкций в отношении граждан, нарушающих 475 Федеральный закон «О любительском рыболовстве», — подчеркнул Александр Якубовский.

Александр Якубовский рассказал, что «Единая Россия» совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей в течение лета проводила экологическую акцию по очистке дна Байкала. Все, что активисты видели под водой, они снимали на камеру. В результате смонтирован фильм-расследование, который доступен на сайте ER.RU.

Нельзя забывать и о самой крупной проблеме Байкала — накопленном ущербе от деятельности закрытого в 2013 году целлюлозно-бумажного комбината, где до сих пор хранятся отходы. На 12 картах-накопителях, например, их больше шести миллионов тонн, напомнил Александр Якубовский. При этом уничтожать отходы нужно не только в самом озере — нужно рекультивировать и промплощадку комбината. А также ликвидировать массовые несанкционированные свалки, которые годами копились по берегам озера.

Для реализации всего комплекса мер «Единая Россия» предлагает внести изменения в федеральный проект «Чистая страна», обозначив в нем объекты накопленного экологического вреда и меры по его ликвидации.

Александр Якубовский предложил и комплекс мер по развитию туризма на Байкале. Он подчеркнул, что озеро — «безусловный центр притяжения людей со всей страны», где массово распространены экологический, сельский и агротуризм. Однако эти понятия до сих пор законодательно не закреплены и не урегулированы.

«Считаем необходимым вести работу в части формирования зон устойчивого развития различных форм туризма: экологического, спортивного, агротуризма. Необходимо ввести определение и законодательное закрепление понятий «сельский туризм» и «аграрный туризм» в Федеральном законе № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», а также других существующих нормативно-правовых актах», — отметил Александр Якубовский.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в свою очередь, отметил, что «Единая Россия» должна играть большую роль в работе по защите Байкала. «Очень важно, чтобы именно партия взяла под жесткий и принципиальный контроль решение тех задач, которые поставлены давно. Партия — это структура, которая пронизывает все уровни власти и поэтому может обеспечить согласование и единую позицию», — подчеркнул Николай Николаев. По его мнению, в решении проблем необходим именно проектный подход, который также необходимо закрепить в законодательстве.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева объявить 2021 год в России годом Байкала. До 1 декабря правительство и министерства должны внести свои предложения. «Единая Россия также подготовит пакет мер по защите Байкала и передаст их в профильные ведомства.