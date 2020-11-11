«Единая Россия» дополнила социальный пакет проекта бюджета

«Единая Россия» представила пакет дополнительных социальных поправок ко второму чтению федерального бюджета. В основу поправок легли предложения от людей, экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Эту работу партия вела совместно с правительством и Минфином.

Предусмотрено улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идет, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается дополнительно направить 776,1 миллиона рублей.

«За счет увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — сказал Андрей Турчак.

Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК. Поддержку получат не менее тысячи учреждений. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек. В общей сложности за три года построят 172 таких объекта. По словам Андрея Турчака, 345 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию и ремонт детских школ искусств, с учетом дополнительного финансирования таким образом будут реконструированы 165 зданий в 27 регионах. Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов — 249,4 и 88,9 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, партия предложила увеличить финансирование на развитие спортивной инфраструктуры. «Единая Россия» считает важным повысить на 150 миллионов рублей расходы на ремонт спортзалов в сельских школах. Этих средств хватит на 907 объектов. Дополнительные два миллиарда рублей направят на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа с футбольной полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Эти меры дадут возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов рублей) увеличат финансирование проектов благоустройства территорий. Благодаря этому в 2021 году можно будет дополнительно благоустроить около 900 дворов и общественных пространств в регионах. В общей сложности за три года планируется привести в порядок более 16,5 тысячи объектов.

«Единая Россия» предложила предусмотреть меры по дополнительному обеспечению соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. В частности, на два миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтерских городах и поселках. По словам руководителя фракции партии в Госдуме Сергея Неверова, средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, рекультивацию земель, где ранее велись горные работы, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали.

«Мы предложили поправку, которая включает переселение до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — рассказал Сергей Неверов. Всего в 2021-2023 годах планируется переселить почти семь тысяч семей. Уже с 2021 года такая поддержка будет доступна 22 населенным пунктам.

«В основном это моногорода, где были шахты. В 2020 году их 16. За счет увеличения финансирования новыми участниками программы станут такие горда, как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, Долинск, Невельск, Копейск. Люди уже давно ждут этого переселения, и благодаря дополнительному выделению средств, думаю, удастся до конца 2024 года эту проблему решить», — резюмировал Сергей Неверов.

Еще одна поправка — увеличение субсидирования на два миллиарда рублей авиаперевозок по трем приоритетным направлениям: Дальний Восток, Крым и Калининград. «По этим направлениям благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты. Только применительно к Дальнему Востоку такие билеты можно оформить более чем по 170 маршрутам», — добавил Андрей Турчак.

Еще один блок поправок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов. Ассигнования на эти цели составят 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с кабмином. В него вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.