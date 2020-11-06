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Российские регионы подготовились к формированию «народных бюджетов»

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Субъекты РФ завершают работу над региональными законами об инициативном бюджетировании, или, как его называют в регионах, «народном бюджете». Соответствующий закон был принят на федеральном уровне в июле. Теперь территориям предстоит решить, каким образом он будет работать на местах.

Обсуждение параметров везде проходит по-разному и во многих субъектах с участием жителей — тех, кого напрямую коснется закон. «Мы [на этапе принятия федерального закона] подготовили модельные акты — и для уровня регионов, и для уровня муниципалитетов. Несмотря на то что они типовые, они подразумевают поле для маневра для местной власти», — уточнил один из авторов закона, член Совета Федерации Олег Мельниченко.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. До этого «народное бюджетирование» не было закреплено в федеральном законодательстве, хотя на региональном уровне этот механизм существовал и развивался с 2001 года.

К примеру, в Новгородской области в 2019 году таким образом реализовали почти сотню проектов. Все разные — от строительства современных контейнерных площадок до ремонта досуговых центров. В Волгоградской области жители, у которых были проблемы с водоснабжением, добились замены двух водонапорных башен. Всего в регионе на проекты, инициированные гражданами, потратили 56 миллионов рублей. В Бурятии и Забайкальском крае уже в 2020 году таким образом распределено 300 миллионов рублей. Деньги направили на благоустройство общественных пространств, создание спортивных и детских площадок, ремонт дорог и обновление общественного транспорта.

«Зачастую люди лучше, чем чиновники, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является уже внедренная в некоторых регионах практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. Люди на местах действительно готовы активно принимать участие в решении вопросов местного значения и зачастую делают это гораздо эффективнее, чем некоторые чиновники», — заявлял ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, анонсируя подготовку законопроекта, соавтором которого он также потом стал. После принятия документа Госдумой его подписал президент. Владимир Путин неоднократно обозначал необходимость учета мнения людей и их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.

Новый федеральный закон закрепил простые и понятные правила взаимодействия жителей с властью для решения задач на местном уровне. Другими словами, дал гражданам возможность определять, на реализацию каких проектов направить бюджетные средства. Прописан в законе — почти пошагово — и сам механизм принятия решений.

На первом этапе жители готовят проект — инициаторами может выступить группа численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста. Также это может быть староста сельского населенного пункта или комитеты ТОС. Обязательное условие — привязка к местности. Если проект инициируют физлица, они должны проживать на его территории.

Предлагать можно разное — от строительства дорог или благоустройства скверов до финансирования ремонта школ и детских садов. В проекте должно быть описание проблемы, «решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования», обоснование предложений и описание ожидаемого результата.

Следующий шаг — формирование предварительного бюджета, предполагаемые сроки реализации и сведения о «возможном финансовом, имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц».

Затем проект утверждается на сходе или собрании. Также его можно обсудить путем опроса или сбора подписей жителей — формы голосования определяют власти на местах.

После того как проект поддержан, инициаторы отдают его в администрацию — вместе с подписными листами и протоколом решения схода. В течение нескольких дней информация должна появиться на сайте муниципалитета, где жители могут оставлять свои замечания. Далее у органов власти есть месяц, чтобы принять проект или отказать в его реализации. Основания для отрицательного решения разные — от ошибок при подаче документов до «наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом».

Если жители предлагают реализовать несколько проектов на одной территории, проводится конкурс. Победителя определяет комиссия, которую формируют на основании решения местной администрации. Самое важное — информацию о том, как идут работы по проекту, сколько потрачено средств, кто из граждан каким образом помогает — должны публиковать на сайте муниципалитета. То есть за проектом можно будет следить фактически в реальном времени.

За три года, согласно поручению президента, доля распределения местных бюджетов с участием населения должна достичь 5 процентов. Это одна из задач, которую решает закон. Но в первую очередь он направлен на то, чтобы жители могли совместно с властью управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.

Инициативное бюджетирование станет одним из главных положений народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. На недавнем заседании Программной комиссии партии ее председатель Дмитрий Медведев заявил, что этот инструмент нужно развивать и дальше, чтобы «обеспечить участие граждан и общественных объединений в формировании бюджетной политики в каждом регионе и на федеральном уровне».

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