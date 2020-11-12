«Единая Россия» предложила расселять людей из аварийных в индивидуальные дома

«Единая Россия» предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в индивидуальные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Об этом заявил руководитель рабочей группы генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Одновременно с развитием сегмента ИЖС эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов», — отметил Александр Якубовский. Кроме того, подчеркнул парламентарий, это позволит людям сэкономить на переезде в крупные города. Необходимые механизмы для этого сейчас также разрабатывают в «Единой России» — в том числе, с точки зрения развития рынка ИЖС в целом. Это, в частности, применение эскроу-счетов при покупке частных домов и строительство их по типовым проектам.

По мнению депутата, принципиально важно разобраться с ограниченно-работоспособными домами — они пока не признаны аварийными, однако уже являются проблемными. Нужно разработать правила по их обслуживанию — обычный капремонт здесь не подходит. Понятный регламент снизит общие расходы до признания домов аварийными.

Кроме того, по мнению парламентариев от партии «Единая Россия», сейчас собственники квартир в этих домах платят обычные взносы в фонд капремонта — как и жители новостроек. «Это вызывает обоснованное возмущение у граждан. Нужно снизить эту плату», — отметил Александр Якубовский.

Еще одно предложение партии — цифровая трансформация оценки состояния домов. «Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде. Для этого необходимо трансформировать процедуры оценки состояния домов — они также должны быть ориентированы на сбор информации в цифровом виде», — заявил Александр Якубовский. В частности, надо перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов, а также разработать свод правил для определения такой потребности, убежден он.

«Это не только позволит в кратчайшие сроки исключить возможность двойного толкования результатов обследования, но и повысит доступность этой принципиально важной для людей информации. Кроме того, снизится количество споров, а оспаривать результаты оценки, в случае такой необходимости, станет проще», — отметил депутат.

Чтобы обеспечить открытый доступ к официальной информации о состоянии дома, «Единая Россия» предлагает создать единую цифровую базу МКД. «В ней каждому многоквартирному дому будет присвоен свой идентификатор, внесена информация о годе постройки и типе здания, а также жизненном цикле здания», — пояснил Александр Якубовский.

«Единую Россию» поддержали в Минстрое, отметив актуальность проблем — существующих механизмов недостаточно, и их нужно расширять, подтверждают в ведомстве. Первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Олег Рурин согласился, что перевести в «цифру» всю информацию по жилищному фонду — это то, что «можно и нужно сделать». «Сами граждане заинтересованы в качественной и достоверной информации о своем жилье. Такие сведения нужны ресурсноснабжающим, управляющим организациям, тем, кто планирует и проводит капремонт или осуществляет расселение из аварийного жилья. Везде мы используем информацию, и она должна быть общедоступной. Критически важно эту проблему решить», — сказал он.

В середине сентября «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов — он подразумевает возможность всероссийской реновации.

В России до 1 января 2017 года признано аварийным порядка 10,5 миллиона квадратных метров жилья, отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. По прогнозам Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ, до 2024 года в эту категорию войдет еще 15 миллионов квадратных метров, до 2030 — 30. При этом, по данным Росстата за 2019 год, в стране порядка 101 миллиона квадратных метров жилья находится в высокой степени износа — больше 65 процентов.