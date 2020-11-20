«Единая Россия» предложила льготные тарифы для поездок медиков в такси

Комплекс дополнительных мер по преодолению пандемии COVID-19 и поддержки медицинского персонала разработан партией «Единая Россия» совместно с правительством страны и заработает в ближайшее время. «Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с правительством ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», — подчеркнул политик.

О необходимости решить проблемы доступности медпомощи в регионах в условиях пандемии заявлял президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 18 ноября 2020 года. По словам главы государства, «сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность». Владимир Путин подчеркнул, что ключевой критерий работы всех уровней власти — «четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите». По итогам совещания президент дал ряд поручений – часть из них «Единая Россия» взяла в работу.

«Двое суток мы провели в консультациях [по обозначенным президентом вопросам] с правительством России, с отраслевыми министерствами — Минздравом, Минцифрой, крупными сотовыми операторами, бизнесом и в результате вышли на ряд совместных решений», — сообщил секретарь генсовета «Единой России». Он рассказал, что «Единая Россия» также договорилась с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать звонки в волонтерские центры и COVID-госпитали бесплатными для людей. Технически возможно, нужен только реестр таких номеров, и в ближайшее время он будет создан. По словам Андрея Турчака, реестром смогут воспользоваться жители и сотовые операторы в любом регионе страны.

«Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки. Здесь мы работаем с Минцифрой и буквально в течение ближайших нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов», — сообщил Андрей Турчак.

В партии предложили выделить тридцати регионам средства на внедрение системы экстренного вызова оперативных служб по номеру 112. Окончательно на нее должны были перейти до конца 2021 года, однако этот процесс нужно форсировать, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России». Кроме того, «Единая Россия» совместно с правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины.

«Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», — резюмировал Андрей Турчак.

«Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех 85 регионах страны. Первый из них — в Калуге 19 марта 2020 года. За это время активисты партии отработали десятки тысяч заявок о доставке продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты. Кроме того, партия собрала более 500 миллионов рублей членских взносов и добровольных пожертвований на оказание помощи регионам, наиболее пострадавшим от пандемии. На эти средства были закуплены 10 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 реанимобилей. Также «Единая Россия» передала в пользование больниц во всех регионах 200 легковых машин.