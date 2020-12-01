В день рождения «Единой России» волонтеры партии поддержат лекарствами больных

1 декабря 2020 года, в 19 день рождения партии, десятки тысяч активистов волонтерских центров «Единой России» развезли лекарств пациентам, занялись автоволонтерством и оказали другую помощь медикам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Единой России».

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь. Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества. «В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», — отметил Андрей Турчак.

Одно из наиболее востребованных направлений — автоволонтерство отметил Андрей Турчак. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят добровольцы. В их числе и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные машины. Еще в первую волну волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и домой поле тяжелых смен. Также на собранные членские взносы и благотворительные пожертвования партия закупила реанимобили для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

В Самаре и Москве единороссы договорились с владельцами автомоек — они бесплатно дезинфицируют авто, которые возят медиков. В ряде регионов благодаря содействию волонтерских центров водителям таких авто на заправках выдают топливные карты.

Кроме того, волонтеры партии доставляют больным на дом бесплатные лекарства. Недавно правительство России выделило регионам средства на закупку противовирусных препаратов — и добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерских центров «Единой России» в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других регионов отправляются по таким адресам ежедневно.

В Волгоградской области партия сократила расходы на обеспечение работы регионального отделения и закупила лекарства от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых на 10 миллионов рублей.

Сегодня в волонтерских центрах «Единой России» можно встретить много разных людей, подчеркнули в пресс-службе партии. Некоторые приходят помогать целыми семьями. К примеру, в Вологодской области сотрудник одной из школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Арсений вместе разносят продукты пожилым. «Все лето я помогал маме: таскал продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, что во время летних каникул нужно только отдыхать. Помогать людям гораздо лучше. Этому меня научила мама. Сказала, что это сделает счастливым и других людей, и меня», — говорит Арсений.

В Свердловской, Костромской, Воронежской, Московской областях, в Татарстане и других регионах в работу включились студенты медвузов. Они работают в колл-центрах, оснастить которые помогли активисты партии — принимают звонки по вызову врача на дом, оперативно передают пациентам назначения медиков. Выполняют и бумажную работу, до которой у врачей не доходят руки.

В больницы по всей стране волонтерские центры «Единой России» развозят продуктовые наборы. В Липецкой и Новосибирской областях организовали доставку горячих обедов в ковидные госпитали. В Свердловской области — обеспечили питание для медиков одной из реабилитационных клиник. В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа активисты готовят для врачей домашнюю выпечку.

Но не только с последствиями пандемии помогают справляться добровольцы. В Приморье волонтерский центр партии с первого дня присоединился к ликвидации последствий ледяных дождей. Депутаты помогли организовать работу полевой кухни в районах Владивостока, оказавшихся без света и тепла. Раздавали газовые баллоны, чтобы люди могли готовить дома. Работа продолжается и сегодня. Добровольцы убирают упавшие деревья, разгребают завалы, организуют доставку питьевой воды и продуктов.

Принцип взаимопомощи «Единая Россия» реализует и на федеральном уровне, отметили в пресс-службе партии. В ближайшее время благодаря совместной работе партии и кабмина в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией появится бесплатное такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, достигнуты договоренности с операторами связи, которые сделают бесплатными по всей стране звонки в медучреждения, где лечатся больные коронавирусом.