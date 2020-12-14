Россия
 
Последние новости
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
Акции разработчика вакцины от коронавируса рекордно подешевели
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
Мальбэк объявил о расставании с Сюзанной после обвинений в насилии
Взрыв танкера у берегов Саудовской Аравии признали терактом
25-летний футболист погиб в аварии
В Google назвали причину глобального сбоя
Старая книга о Гарри Поттере принесла семье шесть миллионов рублей
Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом
Названы страны с самыми большими тратами на услуги ЖКХ
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили новые правила оформления больничного

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Говорин
Николай Говорин
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Введение новых правил оформления больничных листов — правильное решение в условиях пандемии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, передает RT.

Так Говорин оценил в том числе введение электронного варианта больничного. По его словам, это позволит россиянам не ходить в поликлинику, не стоять там в очереди и избежать лишних контактов.

Депутат добавил, что пандемия в целом ускорила цифровизацию системы здравоохранения.

14 декабря в России вступил в силу приказ Минздрава об оформлении больничных по новым правилам, они введены в том числе для облегчения работы медучреждений в пандемию. Бумажный вариант больничного можно будет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного также понадобится СНИЛС. Россияне также смогут оформить электронный документ при дистанционной консультации с врачом.

Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры с функциями лечащего врача и зубные врачи, за исключением врачей скорой помощи.

Кроме того, с 1 января 2021 года, когда в России вступит в силу закон об удаленной работе, находящиеся на удаленке сотрудники смогут направить работодателю номер электронного больничного. Выдача электронной версии документа будет возможна, если и работодатель, и выдавшее лист учреждение участвуют в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Приказ также вносит изменения в больничные по уходу за больным ребенком — теперь они не ограничены по срокам, но оплачиваться будут только 15 дней. При болезни нескольких детей можно будет оформить один электронный, но два бумажных листа. Больничные также предусмотрены на случай многоплодной беременности, при рождении мертвого ребенка или живого, но умершего в течение 168 часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного
В России изменились правила оформления больничных
ЕР предложила сделать постоянными выплаты по больничным не ниже МРОТ
В России поменяют порядок выплаты больничных и пособий матерям