В Госдуме оценили новые правила оформления больничного

Введение новых правил оформления больничных листов — правильное решение в условиях пандемии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, передает RT.

Так Говорин оценил в том числе введение электронного варианта больничного. По его словам, это позволит россиянам не ходить в поликлинику, не стоять там в очереди и избежать лишних контактов.

Депутат добавил, что пандемия в целом ускорила цифровизацию системы здравоохранения.

14 декабря в России вступил в силу приказ Минздрава об оформлении больничных по новым правилам, они введены в том числе для облегчения работы медучреждений в пандемию. Бумажный вариант больничного можно будет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного также понадобится СНИЛС. Россияне также смогут оформить электронный документ при дистанционной консультации с врачом.

Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры с функциями лечащего врача и зубные врачи, за исключением врачей скорой помощи.

Кроме того, с 1 января 2021 года, когда в России вступит в силу закон об удаленной работе, находящиеся на удаленке сотрудники смогут направить работодателю номер электронного больничного. Выдача электронной версии документа будет возможна, если и работодатель, и выдавшее лист учреждение участвуют в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.

Приказ также вносит изменения в больничные по уходу за больным ребенком — теперь они не ограничены по срокам, но оплачиваться будут только 15 дней. При болезни нескольких детей можно будет оформить один электронный, но два бумажных листа. Больничные также предусмотрены на случай многоплодной беременности, при рождении мертвого ребенка или живого, но умершего в течение 168 часов.