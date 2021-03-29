В России смягчили требования для получения детских пособий

Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, претендующим на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующие изменения ведомство внесло в проект постановления о правилах назначения пособий, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с внесенными изменениями органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря. Размер выплаты будет пересчитан уже с 1 января 2021 года. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ. Согласно новым правилам, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было раньше. Степень нуждаемости семьи будут определять исходя из сведений о доходах, полученных за четыре месяца до назначения выплаты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.