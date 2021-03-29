Россия
 
Последние новости
Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья
Министр культуры Белоруссии ответил на недопуск страны на «Евровидение»
Россияне поставили работников аптек выше врачей в пандемию
В России заявили о способности обеспечить «Спутником V» весь мир
Больной студент узнал о скорой смерти и сыграл свадьбу
Протестующих против карантина голландцев разогнали водометом
Эксперты назвали способы избавиться от катышков на одежде
Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Гинцбург рассказал о низкой эффективности вакцин от COVID-19 у алкоголиков
Новости партнеров
Прослушать новость

В России смягчили требования для получения детских пособий

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: агентство «Москва»

Минтруд смягчил имущественные требования к россиянам, претендующим на получение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующие изменения ведомство внесло в проект постановления о правилах назначения пособий, которые начнут действовать с 1 апреля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В соответствии с внесенными изменениями органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее, а также земельные участки в сельской местности площадью до одного гектара (в прошлой редакции документа было 0,25 гектара).

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря. Размер выплаты будет пересчитан уже с 1 января 2021 года. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ. Согласно новым правилам, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было раньше. Степень нуждаемости семьи будут определять исходя из сведений о доходах, полученных за четыре месяца до назначения выплаты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В пользу бедных: как изменятся правила назначения пособий на дошкольников
В Госдуме оценили новые правила для выплат на детей
Россиянам назвали условия для назначения выплат на детей
В России предложили ввести новую выплату на детей