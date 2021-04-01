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Бизнес в России увеличил прибыль

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский бизнес не только вернулся к докризисным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В январе 2021 года обороты российских предприятий составили 16,7 триллиона рублей, почти на 7 процентов превысив показатель января 2020-го. В феврале их выручка увеличилась на 13 процентов, до 18 триллионов рублей. Таким образом в первые два месяца текущего года обороты компаний составили 34,7 триллиона, что на 3,2 триллиона рублей, или на 10 процентов, больше аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что прибыль увеличилась у предприятий большинства регионов — 71 из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан, далее следуют Республика Алтай и Тамбовская область. Среди отраслей в январе-феврале 2021 года наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг.

В Минэкономразвития отметили, что официальная статистика и данные информационных систем свидетельствуют о том, что бизнес постепенно возвращается к «доковидным» показателям. Однако, по словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, при самом оптимистичном сценарии восстановление экономики до докризисного уровня возможно к концу 2021-го — началу 2022 года.

Ранее эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) заключили, что Россия впервые за 30-летний постсоветский период прошла кризис лучше, чем остальной мир в целом. Если глобальная экономика в результате пандемии коронавируса в 2020 году упала в среднем на 3,5 процента. В то же время ВВП России сократился на 3,1 процента, что меньше, чем прогнозировалось.

У оживления экономики нашелся и минус — уровень конфликтности деловой среды в стране снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения. Эксперты объясняют это снятием карантинных ограничений и постепенным восстановлением экономики в целом.

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