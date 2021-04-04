Названы страны-лидеры «постпандемийного мира»

В 2021 году страны мира будут быстро восстанавливать свою экономику после вызванного пандемией коронавируса кризиса, однако некоторые, в том числе и Россия, могут отстать от «лидеров постпандемийного мира» — США и Китая. Это связано с темпами вакцинации населения от COVID-19 и жесткой монетарной политикой, пишет Bloomberg Economics.

Эксперты прогнозируют, что в целом восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами, и ее рост составит рекордные за более чем полвека 6,9 процента. При этом в отличие от кризиса 2008 года это восстановление может носить «однобокий» характер из-за разных темпов вакцинации и разной финансовой политики государств.

Главным двигателем восстановления станут США, в то время как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония, продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай, который смог победить эпидемию COVID-19, а Бразилия, Индия и Россия будут «явно уступать». Во многом это зависит от того, как быстро странам удастся вакцинировать значительную часть своего населения. По данным экспертов Bloomberg, в США привита почти четверть населения, в то время как в Евросоюзе этот показатель еще не достиг 10 процентов, в Мексике, Бразилии и России — 6 процентов.

Вторая причина, почему многие страны начнут отставать от США и Китая, — различная финансовая политика. По мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, в 2020 году большинство центробанков, в том числе в Турции, Бразилии и России, в ответ на вызванный пандемией кризис снизили процентные ставки, но теперь там начали ужесточать монетарную политику, опасаясь ускорения инфляции или оттока капитала.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, уже начала восстановление от коронавирусной рецессии.