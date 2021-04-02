Российские миллиардеры разбогатели на десятки миллиардов долларов c начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 23,9 миллиарда долларов с начала этого года, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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Лидером среди российских богачей остался Владимир Потанин («Норникель»). За первый квартал 2021 года его состояние увеличилось на 235 миллионов долларов (до 30,3 миллиарда долларов). Капитал главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона вырос на 4,27 миллиарда долларов (до 29 миллиардов).

Владимир Лисин (НЛМК) разбогател на 2,56 миллиарда (до 26,4 миллиарда). В десятку также попали Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Роман Абрамович и Виктор Вексельберг. Единственной женщиной в списке богатейших россиян оказалась основательница и гендиректор интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние с начала года выросло на 222 миллиона (до 9,31 миллиарда долларов).

Американские миллиардеры увеличили свое состояние на 1,3 триллиона долларов во время пандемии коронавируса. За 12 месяцев в стране появилось 43 новых миллиардера — теперь их 657. Глава Tesla Илон Маск разбогател на 559 процентов (на 137 миллиардов долларов), основатель Amazon Джефф Безос — на 58 процентов (65 миллиардов долларов), глава Facebook Марк Цукерберг — на 86 процентов (на 47 миллиардов).