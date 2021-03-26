Бывший замминистра стал долларовым миллиардером

Состояние бывшего замминистра связи России Дениса Свердлова, по оценкам Forbes, стало равно 9,8 миллиарда долларов. Это произошло после размещения на бирже ценных бумаг его компании Arrival. Предприятие занимается производством электрического транспорта.

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Теперь Свердлов может попасть в топ-20 богатейших россиян в рейтинге Forbes. Arrival разместил акции на бирже Nasdaq 25 марта после слияния с американской CIIG Merger Corp. Стоимость компании оценили в 13,6 миллиарда долларов. Издание Financial Times назвало это размещение крупнейшим в истории британских стартапов.

Свердлов основал компанию в 2015 году. Arrival планирует к 2024 году построить 31 завод по производству электрического транспорта. «В мире около 560 городов с населением более миллиона человек, каждый из этих городов мог бы иметь микрофабрику, производящую 10 тысяч электромобилей, специально приспособленных для нужд этого рынка», — заявил ранее Свердлов.

В январе 2020 года американский почтовый сервис United Parcel Service (UPS) заказал 10 тысяч электрокаров у Arrival. По оценкам Guardian, в 2020-2024 годах Arrival продаст электромобилей на 400 миллионов евро.