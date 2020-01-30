Бывший российский чиновник продаст американцам 10 тысяч электрокаров

Американский почтовый сервис United Parcel Service (UPS) заказал 10 тысяч электрокаров у британской компании Arrival, которую основал бывший глава оператора Yota и бывший российский чиновник Денис Свердлов, пишет Guardian.

По оценкам издания, в 2020-2024 годах Arrival продаст электромобилей на 400 миллионов евро. Стоимость контракта может дорасти и до 600 миллионов, если будет выбрана другая комплектация.

Таким образом, каждый электромобиль Arrival обойдется UPS в 40-60 тысяч евро. Это, в частности, сравнимо с американской Tesla 3, а также дороже, чем Ford Transit с бензиновым или дизельным двигателем. В дальнейшем у UPS есть право приобрести еще 10 тысяч электромобилей у британской компании.

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Сотрудничество UPS с Arrival не исчерпывается заказом. Подразделение американского почтового сервиса, которое занимается венчурными инвестициями, вложилось в стартап. Сумма участия не раскрывается. Также в компанию также поверили южнокорейские Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation. В совокупности их вложения составили 100 миллионов евро, так что вся компания теперь оценивается в 3 миллиарда евро.

По словам Свердлова, электромобили для UPS начнут выпускать на небольших заводах. Их можно строить в местах, где есть спрос, а приносить прибыль они начнут при выпуске уже нескольких тысяч единиц.

Свердлов после ухода из Yota занимал должность замминистра связи и коммуникаций России В 2013 году он уехал в Лондон и основал фонд Kinetik объемом 500 миллионов евро. Он оставался единственным акционером Arrival, пока в компанию также не вложились южнокорейские корпорации и UPS. Центры разработок Arrival находятся в Великобритании, США, России, Германии и Израиле. Штат компании насчитывает порядка 800 сотрудников.

Ранее о планах конкурировать с Tesla в производстве электропикапов объявил американский автогигант General Motors. Он собрался перевести свой завод в Детройте на производство электрических пикапов и внедорожников, чтобы первая модель с него вышла уже в 2021 году. На тот же год намечен старт продаж электропикапа Cybertruck от Илона Маска.

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