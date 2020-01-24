Земля под первый завод Tesla в Европе оказалась заминирована — семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны нашли на месте будущего строительства предприятия в коммуне Грюнхайде в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

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Работники с металлоискателями нашли боеприпасы в лесах рядом с немецким заповедником, где будет происходить стройка. Вес каждой бомбы составляет около 50 килограммов, их вывезут с места будущего строительства и обезвредят. После в дело вступит тяжелая техника, которая расчистит участок от деревьев. Tesla обязалась высадить новые деревья взамен срубленных.

В январе стало известно, что Tesla построит новый завод в Германии неподалеку от заповедника Löcknitztal. Вокруг проекта разгорелись споры — часть местных жителей недовольна тем, что для строительства предприятия придется вырубить 300 гектаров леса. В январе 2020 года они вышли на акцию протеста, опасаясь, что завод нанесет непоправимый вред флоре и фауне региона, пишет агентство. В то же время местные власти приветствуют открытие завода — ожидается, что предприятие позволит открыть 12 тысяч новых рабочих мест.

Завод станет первым предприятием Tesla в Европе. Его площадь составит 300 гектаров, на его мощностях будут выпускать до полумиллиона электромобилей в год. Для получения разрешения на строительство Tesla заплатила местным властям 40,91 миллиона евро. Запуск предприятия ожидается в июле 2021 года.

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