Автогигант создаст конкурента Cybertruck

Американский автогигант General Motors (GM) переводит свой завод в Детройте на производство электрических пикапов и внедорожников. Предприятие Detroit-Hamtramck станет первым заводом компании, где будут производиться только электромобили. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Первым созданным на обновленном заводе автомобилем станет электрический пикап, производство которого планируют начать в конце 2021 года. Он может стать конкурентом пикапа Cybertruck от Tesla, выпуск которого также намечен на 2021 год.

А в 2022 году на заводе в Детройте будут собирать электрический беспилотный шестиместный автомобиль Cruise Origin, презентация которого состоялась 21 января.

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Для переориентации производства GM вложит в завод 2,2 миллиарда долларов, после чего на нем будут работать 2200 человек, тогда как сейчас — всего 900. После этого компания потратит еще 800 миллионов долларов на поддержку поставщиков и другие инвестиции, связанные с электрическими пикапами.

22 ноября глава Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Его особенностями являются бронированный корпус, угловатый футуристический дизайн и отсутствие наружных зеркал заднего вида. Цена новинки колеблется от 39,9 до 69,9 тысячи долларов в зависимости от комплектации.

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