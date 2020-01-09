Названа обогнавшая мировых автогигантов компания

Американская компания Tesla рекордно подорожала. Ее капитализация оценивается в 89 миллиардов долларов, что больше, чем у мировых автогигантов General Motors и Ford (49,4 и 36,6 миллиарда долларов соответственно). Об этом сообщает Reuters. Таким образом, компания обогнала конкурентов и стала самым дорогим автопроизводителем в истории.

Акции Tesla растут с конца 2019-го. Это объясняется, в частности, неожиданно высокой прибылью в третьем квартале прошлого года. Она составила порядка 143 миллионов долларов. На закрытии торгов в среду, 8 января, акция Tesla стоила 492,14 доллара (+ 5 процентов)

В 2019-м Tesla поставила около 360 тысяч электромобилей. Это в разы меньше, чем у General Motors и Ford, которые только в США продали более двух миллионов машин. Аналитики указывают на то, что в настоящее время акции Tesla выгоднее продавать, чем покупать.

Ранее в январе стало известно об открытии первого завода компании в Китае. Предполагается, что Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок.

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