В Кремле не заметили кризиса в российской экономике

Рекордный за последние шесть лет отток иностранных инвесторов из российского госдолга не говорит о проблемах в национальной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле кризиса не замечают, речь идет о международной конъюнктуре, в соответствии с которой идет отток или приток иностранных инвесторов. Песков подчеркнул, что повода для беспокойства нет, есть лишь потребность в ритмичной и планомерной работе, «чем и занимается правительство».

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

«Никаких в данном случае кризисных явлений нет», — заключил он в ответ на вопрос журналиста, не считают ли власти происходящее свидетельством ухудшения ситуации в экономике.

По состоянию на начало апреля доля облигаций федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов упала ниже 20 процентов. За последний месяц она снизилась на 2,8 процентных пункта.

В первом квартале текущего года Минфин не сумел выполнить план по заимствованиям, удалось продать только половину предлагавшихся к размещению ОФЗ. И даже такой объем помогли обеспечить госбанки, активно скупавшие госдолг. Ситуация угрожает исполнению федерального бюджета, в котором заимствования играют существенную роль.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о риске «долговой пирамиды» регионов, поскольку им приходится занимать на покрытие текущих расходов. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся губернаторов и пригрозил поместить их в «ловушку соответствующую». Позднее премьер-министр Михаил Мишустин приказал главе Минфина Антону Силуанову решить проблему за четыре дня, до 7 апреля, чтобы заместить коммерческие кредиты бюджетными вливаниями.