Россияне без детей стали чаще беднеть

В России семьи без детей стали чаще беднеть, о росте сообщили эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В аналитическом докладе говорится, что, с другой стороны, уровень бедности в семьях с детьми за время пандемии коронавируса начал снижаться.

«В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8 процента), однако в период кризиса выросла более чем в два раза», — говорится в докладе. Во ВШЭ указали, что именно детские выплаты стали основным каналом поддержки населения, так что уровень бедности таких семей снизился с 32 до 24 процентов.

В среду, 31 марта, глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что господдержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны. В частности, он утверждал, что более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что если оценивать бедность по так называемой методике лишений, то официальные цифры следует увеличить в разы. По его мнению, бедными могут считаться 40 процентов россиян.