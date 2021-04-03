Мишустин приказал решить проблему долгов регионов за четыре дня

Премьер-министр Михаил Мишустин приказал главе Минфина Антону Силуанову в кратчайшие сроки решить проблему с долгами регионов, которые оказались максимальными за последние десять лет. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания правительства от 1 апреля.

На выработку механизмов по замещению рыночной задолженности бюджетными кредитами отведено четыре дня. Предложения должны быть представлены до 7 апреля. А до 15 апреля Минфин и Минэкономразвития должны будут придумать новые финансовые инструменты, чтобы кредитовать российские регионы в период 2022-2024 годов.

Последний пункт связан с вложениями в инфраструктуру при условии возврата кредита в федеральный бюджет. Также предлагается установить механизмы контроля за их целевым использованием.

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О проблеме заговорили после того, как глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о риске «долговой пирамиды» регионов, где они вынуждены занимать на покрытие текущих расходов. Причем займы идут на коммерческих условиях, так как возможностей государства не хватает. У 15 регионов дефицит превысил 10 процентов расходов, у семи — выше 20 процентов. Антилидером оказалась Кемеровская область, где «дыра» в бюджете достигла почти 30 процентов.

Президент России Владимир Путин подверг критике губернаторов, при которых регионы дошли до такого состояния. Глава государства подчеркнул, что именно они вогнали собственные области в «долговую ловушку», и пообещал поместить их самих «ловушку соответствующую».

Между тем, как отмечается в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном Институтом Гайдара и РАНХиГС, долговая нагрузка в большинстве российских регионов была высокой еще до пандемии. Большей частью она связана с попыткой выполнить майский указ от 2012 года, в котором содержалось требование увеличивать зарплаты.

При этом сам Путин признал, что в стране развита практика подгона показателей по зарплате, благодаря которой в отчетах соблюдаются формальные требования. До 20 апреля правительство должно представить отчет о ситуации с зарплатами сотрудников бюджетных организаций.