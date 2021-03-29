Объяснена разница зарплат бюджетников в России и на Западе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил разницу зарплат бюджетников в России и на Западе. Он признал, что уровень разительно отличается, но решить проблему нельзя, просто повысив бюджетные расходы. Его слова передает РИА Новости.

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По его словам, в ВВП зарубежных стран доля зарплат больше, но и производительность труда там выше. «Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны», — объяснил Кудрин. «Страны, которые поставили себе задачу вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике — только единицы стран позволили себе это сделать», — добавил он.

Ранее в марте президент России Владимир Путин попросил правительство проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников и рассказать ему о результатах до 20 апреля 2021 года. Это поручение идет первым в списке тех, что сформулированы после заседания 10 февраля. На нем глава государства потребовал прекратить практику подгона показателей по доходам граждан, чтобы те соответствовали требованиям только формально.

В прошлом году Путин говорил, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Глава государства опирался на методику Всемирного банка, где средним классом считаются люди с доходами в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для России на тот момент такой доход составлял 17 тысяч рублей.