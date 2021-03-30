Российский регион поставил свой бюджет вне закона

Прокуратура Хакасии добилась отмены закона о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из-за противоречий федеральному законодательству. Об этом говорится на сайте ведомства.

Проверка показала, что дефицит регионального бюджета оказался выше, чем положено по Бюджетному кодексу. Кроме того, в Хакасии превышен максимально допустимый размер долга региона.

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Прокуроры уже выносили протест на сессию Верховного совета республики, но парламент отклонил его. Однако в понедельник, 29 марта, Верховный суд Хакасии удовлетворил иск ведомства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что государственный долг российских регионов по итогам прошлого года достиг максимума за десять лет. Для сокращения дефицита бюджета они заняли 383 миллиардов рублей. В результате, объяснил чиновник, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг больше ста процентов от доходов.

Согласно данным Генпрокуратуры, коррупция в Хакасии находится на одном из самых низких в стране уровней. Губернатором региона с 2018 года является член КПРФ Валентин Коновалов. Он находится среди аутсайдеров по доверию среди глав регионов, лидером в рейтинге остается глава Чечни Рамзан Кадыров.