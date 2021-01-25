В Кремле перечислили лидеров по доверию среди губернаторов

Внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором кремлевские чиновники перечислили лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. Об этом РБК рассказали три участника семинара.

Также чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций.

В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня (Рамзан Кадыров), Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская (Вадим Шумков) и Курская (Роман Старовойт) области, а также и Ямало-Ненецкий автономный округ, который возглавляет Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, которой руководит Валентин Коновалов, Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край, где врио губернатора в настоящее время — Михаил Дегтяреви. Также в этом списке оказались Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

В конце декабря прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов попал в топ-10 губернаторов «новой волны». Совместный доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики» подготовили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, решают проблемы и эффективно управляют регионами.