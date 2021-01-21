Российский губернатор отказался «делить людей» и вводить ковид-паспорта

Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался водить в регионе ковид-паспорта. Об этом сообщает Ura.ru.

Он отметил, что не рассматривает на уровне области такую возможность и не намерен делить людей по наличию антител к коронавирусу в крови. По словам Текслера, власти попытаются создать массовый иммунитет к коронавирусу с помощью вакцинации. Это позволит поэтапно отменять действующие в регионе ограничения.

Ранее власти Башкирии рассказали о выдаче ковид-паспортов жителям региона с февраля. Удостоверение будет давать привилегии его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. Секретарь главы региона Диана Ихсанова объяснила, что планы ввести ковид-паспорта в Башкирии обусловлены стремлением популяризовать вакцинацию от коронавируса.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отказе от введения ковид-паспортов, поскольку разумнее будет создать специальный электронный реестр лиц, получивших прививку от коронавируса.