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Власти Башкирии объяснили планы ввести ковид-паспорта

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Радий Хабиров
Радий Хабиров
Фото: пресс-служба правительства РБ

Планы ввести ковид-паспорта в Башкирии обусловлены стремлением популяризовать вакцинацию от коронавируса среди населения, объяснила пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова в разговоре с изданием «Подъем».

«Региональный проект "Антиковидный паспорт" призван мотивировать население к тому, чтобы привиться от коронавируса… При этом пользоваться его явными преимуществами или нет — решение исключительно индивидуальное», — сказала Ихсанова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отказе от идеи введения в России ковидных паспортов. По ее словам, вместо ковидных паспортов создадут специальный электронный реестр лиц, получивших прививку от коронавируса.

О нужности ковидных паспортов говорила также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она считает, что документы о прохождении вакцинации от коронавируса нужны в борьбе с пандемией, однако необходимо учесть соблюдение прав граждан, которые не могут вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья.

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