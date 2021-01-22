Нижегородский губернатор отказался вводить ковид-паспорта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался вводить в регионе ковид-паспорта. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января.

Накануне Никитин сообщил, что принимал участие в клинических испытаниях вакцины российского производства. По его словам, у него выработались антитела, а во время вакцинации он чувствовал себя хорошо.

В пресс-службе главы региона не уточнили, когда именно и какой вакциной привился Никитин.

21 января челябинский губернатор Алексей Текслер отказался вводить в регионе ковид-паспорта. Он подчеркнул, что не намерен делить людей по наличию антител к коронавирусу в крови.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вместо ковид-паспортов в стране будут ввести электронный реестр привившихся от коронавируса. Она напомнила, что вакцинация является добровольной, а потому не должна давать какие-то дополнительные права.

Президент Владимир Путин в начале 2021 года поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче привитым гражданам особых сертификатов и их международном признании.