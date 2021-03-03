Названы регионы России с самыми дорогими тарифами на вывоз мусора

Регионами России с самыми дорогими тарифами на вывоз мусора стали Московская (266 рублей с человека) и Ленинградская (160 рублей) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (156 рублей), Тюменская область (142 рубля) и Санкт-Петербург (134 рубля). Об этом говорится в материале международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В январе 2021 года плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в среднем по стране увеличилась в годовом выражении на 4,05 процента. При этом стоимость вывоза мусора для жителей разных регионов отличается в 6,3 раза.

Заметнее всего услуга подорожала в Новосибирской области (плюс 39,2 процента, 83,4 рубля с человека), Татарстане (плюс 24,8 процента, 89,8 рубля) и Омской области (плюс 20,9 процента, 90,5 рубля). Также специалисты назвали Приморский край (плюс 17 процентов, 76,7 рубля) и Свердловскую область (плюс 15 процентов, 115,5 рубля).

Самые низкие тарифы на обращение с ТКО зафиксированы в Хакасии (42 рубля), Крыму (50 рублей), Северной Осетии (55 рублей), Алтайском крае (57 рублей), Кабардино-Балкарии (58 рублей), Дагестане (60 рублей), Чечне (62 рубля), Чувашии (63 рубля), Тыве (65 рублей) и Амурской области (65 рублей).

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