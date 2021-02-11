Власти захотели вовлечь половину россиян в раздельный сбор мусора

Правительство поручит Российскому экологическому оператору (РЭО) к 2021 году увеличить до 42 процентов долю населения России, сортирующего отходы раздельно. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее, пишет РБК.

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На март 2020 года раздельный сбор отходов был доступен только для 27,2 миллиона человек (18,5 процента населения России). Теперь власти хотят вовлечь почти половину граждан в раздельный сбор мусора. Частично он уже внедрен в 71 из 85 регионов. В стране есть более 92 тысяч баков для раздельного сбора мусора. Однако для полного обеспечения нужно около 420 тысяч контейнеров стоимостью 5,2 миллиарда рублей. В прошлом году сроки закупок баков были сорваны.

В РЭО считают, что нужно вести просветительскую работу с населением: распространять материалы, проводить просветительские мероприятия и работать с широкими аудиториями, в том числе в интернете. Эксперты уверены, что увеличить долю разделяющих мусор до 42 процентов от числа жителей страны можно, если раздельный сбор будет обязательным, а не добровольным.

В январе 2019 года в России была запущена мусорная реформа. Она должна решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

В сентябре прошлого года аудиторы Счетной палаты указали, что уровень переработки отходов не превышает 7 процентов, то есть более 90 процентов по-прежнему отправляется на свалки.