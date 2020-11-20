Главный по мусору в России вернулся на свой пост

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Чиновник вернулся на свой пост спустя год после отставки. Он руководил РЭО с февраля по ноябрь 2019 года, затем на его место пришел Илья Гудков. Однако и он ушел в отставку в октябре этого года.

В декабре 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьера, объяснил отставку Буцаева срывом сроков реализации мусорной реформы. По его словам, в правительстве были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компании.

Увольнение совпало с рассказом главы РАО о своей зарплате — 950 тысяч рублей в месяц, с учетом всех бонусов и надбавок.