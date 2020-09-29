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Счетная палата оценила результаты мусорной реформы

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Счетная палата оценила ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Результаты анализа опубликованы на сайте ведомства.

По данным палаты, за 2019 год в России было образовано 65 миллионов тонн ТКО — это около 450 килограммов на человека. Отмечается, что более 90 процентов мусорных отходов в стране отправляются на полигоны и свалки, в отличие от остального мира.

В ведомстве ситуацию с размещением отходов оценили как критическую и неблагополучную, а «мусорную реформу» в этой сфере назвали безуспешной. Там подсчитали, что при текущих темпах образования отходов (1-2 процента в год) мощности полигонов в 32 российских регионах будут исчерпаны до 2024 года.

С начала 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». В рамках нее во всех субъектах РФ были проведены конкурсы, победители которых получили статус региональных операторов по вывозу отходов и право работать на территории конкретного региона. Всего в стране зарегистрировано 178 операторов, деятельность которых курирует РЭО. Тарифы для населения и предприятий устанавливаются властями каждого субъекта.

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