Стало известно о серьезных проблемах России с мусором

Мусорная реформа в России проводится с системными нарушениями. На основании проведенных проверок стало известно о серьезных проблемах в половине регионов. Об этом на заседании в Совете Федерации рассказал генпрокурор Игорь Краснов, передает РИА Новости.

По его словам, в каждом втором субъекте федерации региональные операторы не вывозят мусор в установленный срок и не ликвидировали несанкционированные свалки.

Также в трети регионов полигоны бытовых отходов, которые используют местные коммерческие структуры, не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В свою очередь органы местного самоуправления стараются никак не участвовать в создании новых мест накопления отходов и поддержании в приемлемом состоянии существующих.

Краснов подчеркнул, что президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину доложили о состоянии дел в отрасли.

В начале июня вице-премьер Виктория Абраменко утвердила план внедрение раздельного сбора мусора. Одним и его пунктов стал отказ от строительства жилых многоквартирным домов с мусоропроводами.

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