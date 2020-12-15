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Воробьев анонсировал закрытие всех свалок до конца года

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Фото: Telegram-канал «Воробьев LIVE»

Все свалки в Московской области будут закрыты до конца года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев после закрытия полигона «Ядрово» в Волоколамске. Об этом сообщается в его Telegram-канале во вторник, 15 декабря.

По словам Воробьева, предстоит работа по рекультивации полигона и высадке зеленых насаждений на территории.

«Цель — все полигоны рекультивировать. Благодаря федеральной программе мы получаем очень серьезную поддержку. Спасибо жителям, разделение мусора дает результат: мы на два миллиона тонн меньше мусора привезли на полигоны в этом году», — сказал Воробьев.

Всего в этом году в регионе закроют 39 городских свалок. С 30 декабря весь мусор будет направляться на современные комплексы по переработке отходов, говорится в сообщении.

Московская область одним из первых регионов перешла на систему раздельного сбора отходов. Так, в прошлом году на вторичную переработку было отправлено около одного миллиона тонн мусора.

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