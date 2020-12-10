Елку в российском городе украсили мусором

@zar_info58 / Instagram

Новогоднюю елку в городе Заречном Пензенской области украсили мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Россияне сняли праздничный декор на видео и опубликовали запись в Instagram-аккаунте, посвященном жизни города.

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Автор публикации уточнил, что горожане заметили декор на улице Восточной. На записи можно увидеть, что дерево украсили дырявыми и побитыми елочными шарами, ненужными CD-дисками и картоном. Снимая видео, местный житель обратил внимание и на блестящую мишуру, которую не просто повесили на елку, а поместили концы нити в пластиковые бутылки без дна.

Пользователи сети обсудили увиденное в комментариях. Многие оказались недовольны новогодним декором и назвали украшения из мусора «издевательством над детьми и их родителями». Некоторые из жителей посчитали, что таким способом городские власти хотели сэкономить, а другие заявили, что было бы лучше вовсе не украшать елку и оставить на ней только гирлянды.

Ранее в декабре жители Калуги раскритиковали появившуюся в центральном парке резиденцию Деда Мороза и назвали постройку «бытовкой». Тогда недовольство граждан прокомментировал глава города Дмитрий Денисов. Он призвал жителей оценивать не внешний вид здания, а атмосферу внутри него. Мэр также обратил внимание на то, что во время работ строителям необходимо было уложиться в смету, так как на возведение резиденции были выделены бюджетные деньги.

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