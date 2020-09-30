Россияне решили прогнать 2020 год

На одной из улиц города Калач-на-Дону Волгоградской области установили новогоднюю елку, а на ее ограждении написали поздравления с праздником. Интернет-пользователи предположили, что таким образом можно прогнать трудный 2020 год. Об этом стало известно из поста Instagram-профиля, посвященному городу.

Елку установили рядом с проезжей частью, а на ее вершину поместили звезду. Высоту ели не уточнили, но на фотографии видно, что верхушка дерева располагается почти на одном уровне с фонарным столбом. На елке нет украшений и игрушек. О том, повесили ли на нее гирлянду, которую будут включать в темное время суток, не сообщается.

Публикация набрала около 400 лайков и более 50 комментариев. Россиян удивило такое решение. Некоторые из них одобрили идею и предложили отметить Новый год в октябре, однако другие назвали установку дерева неоправданной тратой средств. Один из подписчиков предположил, что елка символизирует начало отсчета 100 дней до праздника.

В сентябре 2020 года член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» написал обращение министру здравоохранения, в котором попросил ограничить продажи алкоголя на период новогодних праздников. Активист посчитал, что такая мера поможет уменьшить количество летальных исходов от алкогольного отравления во время каникул.

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