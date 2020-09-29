В Госдуме объяснили отказ от корпоратива на Новый год

Депутаты Госдумы в 2020 году решили отказаться как от традиционного, так и от онлайн-корпоратива на Новый год. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый зампред комитета по контролю и регламенту нижней палаты парламента Олег Нилов.

«Как проводить корпоратив в онлайне? Чокаться и тосты произносить в камеру? Это бред какой-то. Уверен, в Госдуме корпоратива не будет ни в онлайне, ни в офлайне», — объяснил депутат.

Он добавил, что в прошлые годы корпоративы в Госдуме «практически не проводились». Их не было в 2018 и 2019 годах.

В Совете Федерации вопрос о корпоративе пока не обсуждали. При этом первый зампред комитета по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский назвал онлайн-формат мероприятия нелепым. «Не понимаю, что такое корпоратив в онлайне — сидим по квартирам и чокаемся с экраном компьютера?» — возмутился он.

В 2019 году в Совфеде отказались от новогоднего корпоратива. Такие мероприятия для сенаторов уже давно не проводятся, отмечал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.