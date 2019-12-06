В Совете Федерации отменили новогодний корпоратив

Совет Федерации отменил новогодний корпоратив в 2019 году. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.
Тимченко сказал, что, скорее всего, члены Совфеда «ограничатся формальными поздравлениями и выпьют по бокалу шампанского».
Он сообщил, что праздничные корпоративы в Совфеде давно уже не проводятся.
Ранее сообщалось, что власти Чечни потратят шесть миллионов рублей на новогодний корпоратив «для нужд администрации главы и правительства» республики. На эту сумму планируется провести концерт и ужин на 600 гостей в любой день с 24 по 31 декабря. На мероприятии будет присутствовать глава республики Рамзан Кадыров. Он примет участие в протокольной части. После этого состоится вручение грамот и выступление звезд чеченской эстрады. Отмечается, что концерт должен длиться не менее двух часов, а ужин — от двух до трех.
Мэрия Грозного также начала искать непьющих Деда Мороза и Снегурочку, которым запрещается ругаться матом, использовать в ходе представления пожароопасные и колющие предметы, животных или насекомых.